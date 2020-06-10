شكرا لقرائتكم 60 معلومة مدهشة عن الأمير فيليب في عيد ميلاده الـ 99 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يحتفل الأمير فيليب اليوم بعيد ميلاده الـ 99، ونظرًا لظروف تفشي فيروس كورونا والحظر الموجود في بريطانيا، يقتصر الاحتفال على وجود زوجته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وذلك بتناول غداء متواضع في قصر وندسور.

إليكم 60 معلومة حول الأمير فيليب :

1- يؤمن الأمير بوجود الكائنات الفضائية والأطباق الطائرة: وقال ذات مرة: هناك العديد من الأسباب التي تدفعني للاعتقاد بوجود الأطباق الطائرة.

2- كانت والدته صماء؛ لذلك تعلم لغة الإشارة للتواصل معها.

3- في عام 1963 أسس كأسًا رمزيًا للجيش الباكستاني وكان عبارة عن مزمار القربة.

4- الأمير يحب برامج الطبخ.

5- أول عضو في العائلة المالكة البريطانية يظهر في مقابلة على شاشة التلفزيون في مايو 1961.

6- أعطاه ضابط مخالفة بسبب قيادته السريعة في طريقه إلى بروفة الزفاف على الملكة.

7- خلال الحرب العالمية الثانية، التقى بجندي كان يمزح قائلًا: انتظر موت شخص ما لكي أترقى في المنصب، فرد فيليب قائلًا: مثلي مثلك.

8- كان الأمير يمتلك اثنين من أفراس النهر هدية من رئيس ليبيريا 1961.

9- قال لاعب الكريكيت الأسطوري دون برادمان أن فيليب لديه ضربة مثالية في لعب البولينغ.

10- ولد في 28 مايو، ثم تم تعديل اليوم ليصبح 10 يونيو؛ بسبب تبني اليونان، حيث وُلد، التقويم الغريغوري.

11- كان يخفي راديو في قبعته أحيانًا.

12- احتفظت الأميرة إليزابيث بصورة له جانب سريرها وهو بلحية كاملة، وذلك قبل خطبتها منه؛ حتى لا يتعرف موظفو القصر على الرجل الذي تحبه.

13- كان يمارس هواية الـ دونتوبيدالوجي dontopedalogy وهو علم وضع قدمك في فمك.

14- كان يمتلك وقت زفافه 12 جنيهًا إسترلينيًا في البنك.

15- اشتغل على جرافة أثناء حفر حديقة مائية جديدة في مدينة بالمورال.

16- في زيارة ملكية، أخبرت إحدى النساء فيليب أن عمرها 104 سنة، فقال لها: أعتقد أنك تكذبين، تبدين أكبر بـ 10 سنوات.

17- في عام 2008، أعطى خياطه سافيل رو، بنطلونًا عمره 52 سنة ليتم تعديله.

18- لم تتم دعوة أي من شقيقاته في حفل الزفاف الملكي لعام 1947، حيث تزوجن من أمراء ألمان وبعضهم على صلة بالنازيين.

19- طبقًا للتقاليد الاسكتلندية، هناك بعض المناسبات التي يتوجب فيها على الرجل ارتداء التنورة الاسكتلندية الشهيرة، وكان فيليب يرفضها.

20- أُجبر فيليب على ارتداء التنورة الاسكتلندية عند التقدم لخطبة الأميرة إليزابيث في بالمورال.

21- لم يحب صورته عند طبعها على عملة 50 باوند عام 1972.

22- عند التأخير في عودته إلى المنزل كان يضطر إلى التسلق فوق البوابات المغلقة.

23- في عام 2007، تبرع بالحمض النووي كجزء من تحقيق في التعرف على الرفات البشرية التي تم العثور عليها في حقل في يكاترينبورغ، روسيا، ويُعتقد أنها تنتمي إلى عائلة رومانوف، العائلة الملكية الروسية التي أعدمها الثوار في عام 1916، واتضح أن فيليب تربطه علاقة بحفيد حفيد القيصر نيكولاس الأول.

24- ردا على سؤال في جولة كندية عما إذا كان يعرف جزر سيلي، قال: ابني يمتلكها.

25- الوحيد من يسمح له بتدليل الملكة، واختار لها اسم حلوتي.

26- كان أول عضو في العائلة المالكة يطير من قصر باكنغهام في طائرة هليكوبتر.

27- بينما كانت الملكة تضع مولودها ولي العهد الأمير تشارلز، كان فيليب يلعب الاسكواش مع مايك باركر.

28- لم تقبل إليزابيث حضور شهر العسل وحيدة مع زوجها، فأُجبر الأمير على اصطحاب سلالة كلاب الكورجي معه في رحلتهما الرومانسية.

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29- عندما فشلت محاولة اختطاف الأميرة آن عام 1974، قال فيليب إنه إذا نجح المختطف كان سيندم على ذلك لأن آن كانت ستعيشه جحيمًا أثناء وجودها في الأسر.

30- قام بالدعاية للعبة البولو للدراجات الهوائية حتى يستمتع أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الخيول.

31 عملية الجسر الرابع هي خطة الحداد الوطني عندما يموت، وحضرها فيليب في بروفة لها عام 1964.

32- لا يحب الشاي، يفضل القهوة السوداء.

33- عندما علم أن أحد موظفي القصر الملكي طُرد بسبب إقامة علاقة عاطفية مع خادمة القصر، رد فيليب قائلًا: “طُرد؟ كان يجب أن يمنحوه ميدالية لتحملها!

34- موظفو القصر يلقبونه بالأب، لكنهم لا يجرؤون على قول ذلك في وجهه.

36- يصفه المؤرخ ديفيد ستاركي بأنه مثل شخصية فيكتور ميلدرو الكوميدية.

37- منع دوقة يورك سارة فيرغسون من الإقامة في نفس المكان الذي يتواجد فيه.

38- أمر الإعلام باستخدام اسم السيد روبنسون بدلاً من الأمير فيليب حين وفاته.

39- عندما كان عمره 18 شهرًا، أُجبرت عائلته على النفي بسبب انتفاضة عسكرية في اليونان، ونام فيليب في سرير أطفال مصنوع من صندوق برتقال.

40- هربت العائلة إلى فرنسا للعيش في منزل أقرضته لهم ماري بونابرت عمة فيليب، حفيدة نابليون الكبرى.

41 في عام 2011 حصل على جائزة رفيق العام من قبل مجلة The Oldie وهي مجلة بريطانية شهرية تُكتب لكبار السن.

42- قضى بعضًا من طفولته في ألمانيا وقال لاحقًا إنه لا يستطيع أبدًا أن يأخذ التحية النازية على محمل الجد لأنها نفس الإشارة التي يقدمها تلميذ إلى معلم لاستئذانه دخول المرحاض.

43- كصبي كان يستقبل الزوار بالوقوف على رأسه.

44- ذات مرة، عند الإقامة عند عمته، فتح حظيرة الحيوانات وكانت فوضى تامة؛ إذ دخلت الحيوانات حفلة شاي رسمية مع مجموعة من النبلاء.

45- شارك في معركة ماتابان في 21 مارس 1941.

46- أنقد الأمير فيليب حياة زملائه أثناء الخدمة في HMS Wallace عام 1943، حيث ألقى طوف خشبي يحتوي على دخان يطفو في الماء، ليوهم الأعداء بوجود حطام محترق ومن ثم تمكن من إلهاء طائرات العدو والسماح للسفينة بالنجاة.

47- كان حاضراً في خليج طوكيو لاستسلام اليابان في 2 سبتمبر 1945.

48- كانت هدية زفافه للأميرة إليزابيث عبارة عن سوار صممه بنفسه، باستخدام جواهر من تيجان والدته.

49- كانت هدية حفل زفافه من جورج السادس زوجًا من البنادق.

50- على الرغم من كونه عضوًا في مجلس اللوردات حتى عام 1999، إلا أنه لم يتحدث أبدًا هناك، لأنه رأى أنه ليس مناسبًا التحدث بصفته زوج الملكة.

51- أصر على تتويج زوجته في التلفاز عام 1953 على الرغم من معارضة الملكة الأم ورئيس الوزراء ونستون تشرشل لذلك.

52- التقى لأول مرة بزوجته إليزابيث عندما كانت في الثامنة من عمرها، في زفاف ابن عمه الأميرة مارينا اليونانية ودوق كينت.

53- يشتكي من أن مساكن قصر باكنجهام بعيدة كل البعد عن المطابخ لدرجة أن طعامه يكون باردًا في الوقت الذي يصل عليه.

54- كطيار، سجل 5986 ساعة في 59 نوعًا من الطائرات.

55- يحب طهي وجبة الإفطار لنفسه وللملكة، وخاصة العجة.

56- لديه مكتبة شخصية تضم 11000 كتاب.

57- عندما ولد الأمير تشارلز، قال فيليب: إنه يبدو مثل البرقوق.

58- أزال نفسه من خط الخلافة بعد الملكة.

59- قال ذات مرة: عندما يفتح الرجل باب سيارة لزوجته، فهي إما سيارة جديدة أو زوجة جديدة.

60- أثناء زيارة لغانا علم أن البلاد بها 200 عضو بالبرلمان، فعلق فيليب: هذا هو العدد الصحيح، لدينا 650 عضو وهم مضيعة كاملة للوقت.

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