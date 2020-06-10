مخيف ونادر.. كسوف شمسي كلي في السعودية عام 2027

2020-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن ظاهرة كسوف الشمس لا يمكن أن تأتي وحيدة، بل يأتي خسوف للقمر قبل الكسوف بنحو أسبوعين أو بعده، وعليه فالكسوف القادم سبقه خسوف للقمر غير مرئي، يُدعى بالخسوف الكاذب (بمعنى سيدخل القمر منطقة شبه ظل الأرض، وهو غير ملفت للانتباه، ولا تقام له صلاة)، وذلك في 13 شوال 1441هـ.

واستعرض المسند في تغريدات له عبر حسابه بموقع تويتر، العديد من الأسئلة وإجابتها بشأن الكسوف الحلقي الذي تشهده المملكة يوم 21 يونيو الجاري.

ولفت إلى أن آخر كسوف حلقي للشمس شُوهد في السعودية في 26 ديسمبر 2019، والفارق بينه وبين الكسوف الحلقي القادم 178 يومًا فقط، في حين الفارق بين الكسوف الحلقي الأخير والذي قبله 98 سنة حيث حدث عام 1922م.

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أما بالنسبة إلى سؤال متى سيقع الكسوف الشمسي الحلقي القادم؟ أجاب المسند: أما على مستوى أفق السعودية ـ بإذن الله تعالى ـ سيعقب الكسوف الحلقي القادم (21 يونيو 2020) كسوف حلقي آخر في 25 نوفمبر 2049 أي بعد 29 سنة، وفي الغالب لن يشاهده من كان عمره 70 سنة فأكثر.

وردًا على سؤال متى سيشاهد كسوف كلي في السعودية؟ قال المسند: إن السعوديون سيشاهدون كسوفًا شمسيًا كليًا مخيفاً ونادرًا؛ حيث سيشاهد السعوديون في وضح النهار النجوم والكواكب وذلك عام 2027م، يليه كسوف كلي آخر عام 2034م والفترة الفاصلة بينهما ست سنوات فقط.

ولفت إلى أنه يلاحظ كون هذا الكسوف الكلي لن يشاهد في جميع مناطق السعودية بل هو محدود في شريط جغرافي ضيق من الأراضي السعودية، لذا عندما يشاهد الكسوف الكلي في مدينة معينة فلن يشاهد مرة أخرى في المدينة نفسها إلا بعد مرور 375 سنة في المتوسط.

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