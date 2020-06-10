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طيران الإمارات يُسرح عاملين لليوم الثاني
في مسعى لتجنب أزمة سيولة بسبب كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت 3 مصادر في طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران التي تسير رحلات طويلة المدى في العالم، إنها استغنت عن المزيد من الطيارين وأطقم الضيافة اليوم الأربعاء في ثاني يوم من عمليات التسريح بالشركة.
ورفضت متحدثة باسم طيران الإمارات التعليق بعد إعلان الشركة أمس الثلاثاء تسريح بعض الموظفين. ولم تتوفر المزيد من التفاصيل.
وأبلغت المصادر رويترز أن الشركة، التي تتخذ من دبي مقرًا، سرحت المئات من الطيارين وأطقم الضيافة أمس الثلاثاء في مسعى لتجنب أزمة سيولة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وقالت المصادر أمس الثلاثاء إن من المتوقع حدوث المزيد من عمليات التسريح هذا الأسبوع والتي تشمل طيارين يعملون على الطائرتين إيرباص إيه-380 وبوينج 777.
وأضافت أن الشركة أبلغت من تم تسريحهم بأن وظائفهم أصبحت زائدة عن الحاجة.
وقطاع الطيران أحد أكثر القطاعات تضررًا من تداعيات تفشي فيروس كورونا حيث تسرح شركات الطيران في أنحاء العالم موظفين وتسعى للحصول على إنقاذ مالي من الحكومات.
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