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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت "الصحة" دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)؛ وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوق وغيرها.
وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة" عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، وحسابها في "تويتر" [email protected]، توصيات عامة تَضَمّنت تجنّب الآخرين والاتصال على الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية، والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين، وعدم المصافحة والعناق، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إلى جانب الالتزام بآداب السعال والعطاس؛ وذلك بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة أو بباطن المرفق ثم غسل اليدين، وكذلك ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، والابتعاد عن التجمعات، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.
واستعرض الدليل الخطوات المطلوب الالتزام بها عند الخروج من المنزل، وكذلك عند الذهاب إلى المسجد.
كما تَضَمّن الدليل عددًا من الإرشادات عند الذهاب إلى العمل؛ فيما قدّم الدليل نصائح عند الذهاب إلى التسوق، وكذلك نصائح متعلقةً بالسفر.
وتَضَمّن الدليل الإجراءات المطلوب اتخاذها عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات؛ في حين أكد الدليل الالتزام في المنزل بعدد من الإجراءات الاحترازية، كما شرح الدليل طريقة استلام الطلبات عند التوصيل.
وأوضح الدليل الخطوات الواجب اتباعها من قِبَل الفئات الأكثر خطورة بعد التعرض للإصابة، كما اشتمل الدليل على عدد من الخطوات للعناية بالأطفال في هذه الجائحة.
ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي— عش بصحة (@LiveWellMOH)
وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
كيف أحمي نفسي من كورونا؟— عش بصحة (@LiveWellMOH) June 7, 2020
نشارككم دليل شامل لتوصيات داخل وخارج المنزل #نعود_بحذر
"الصحة" تُصدر دليل "كيف أحمي نفسي من كورونا؟"عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-06-10
أصدرت "الصحة" دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)؛ وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوق وغيرها.
وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة" عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، وحسابها في "تويتر" [email protected]، توصيات عامة تَضَمّنت تجنّب الآخرين والاتصال على الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية، والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين، وعدم المصافحة والعناق، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إلى جانب الالتزام بآداب السعال والعطاس؛ وذلك بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة أو بباطن المرفق ثم غسل اليدين، وكذلك ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، والابتعاد عن التجمعات، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.
واستعرض الدليل الخطوات المطلوب الالتزام بها عند الخروج من المنزل، وكذلك عند الذهاب إلى المسجد.
كما تَضَمّن الدليل عددًا من الإرشادات عند الذهاب إلى العمل؛ فيما قدّم الدليل نصائح عند الذهاب إلى التسوق، وكذلك نصائح متعلقةً بالسفر.
وتَضَمّن الدليل الإجراءات المطلوب اتخاذها عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات؛ في حين أكد الدليل الالتزام في المنزل بعدد من الإجراءات الاحترازية، كما شرح الدليل طريقة استلام الطلبات عند التوصيل.
وأوضح الدليل الخطوات الواجب اتباعها من قِبَل الفئات الأكثر خطورة بعد التعرض للإصابة، كما اشتمل الدليل على عدد من الخطوات للعناية بالأطفال في هذه الجائحة.
ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي— عش بصحة (@LiveWellMOH)
كيف أحمي نفسي من كورونا؟— عش بصحة (@LiveWellMOH) June 7, 2020
نشارككم دليل شامل لتوصيات داخل وخارج المنزل #نعود_بحذر
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
12:58 PM
أصدرت "الصحة" دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)؛ وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوق وغيرها.
وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة" عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، وحسابها في "تويتر" [email protected]، توصيات عامة تَضَمّنت تجنّب الآخرين والاتصال على الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية، والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين، وعدم المصافحة والعناق، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إلى جانب الالتزام بآداب السعال والعطاس؛ وذلك بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة أو بباطن المرفق ثم غسل اليدين، وكذلك ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، والابتعاد عن التجمعات، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.
واستعرض الدليل الخطوات المطلوب الالتزام بها عند الخروج من المنزل، وكذلك عند الذهاب إلى المسجد.
كما تَضَمّن الدليل عددًا من الإرشادات عند الذهاب إلى العمل؛ فيما قدّم الدليل نصائح عند الذهاب إلى التسوق، وكذلك نصائح متعلقةً بالسفر.
وتَضَمّن الدليل الإجراءات المطلوب اتخاذها عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات؛ في حين أكد الدليل الالتزام في المنزل بعدد من الإجراءات الاحترازية، كما شرح الدليل طريقة استلام الطلبات عند التوصيل.
وأوضح الدليل الخطوات الواجب اتباعها من قِبَل الفئات الأكثر خطورة بعد التعرض للإصابة، كما اشتمل الدليل على عدد من الخطوات للعناية بالأطفال في هذه الجائحة.
ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي— عش بصحة (@LiveWellMOH)
كيف أحمي نفسي من كورونا؟— عش بصحة (@LiveWellMOH) June 7, 2020
نشارككم دليل شامل لتوصيات داخل وخارج المنزل #نعود_بحذر
، "الصحة" تُصدر دليل "كيف أحمي نفسي من كورونا؟" ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.