، المقام السامي يوافق على البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية للمسجد النبوي الشريف ،

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، من المدينة المنوّرة، موافقة المقام السامي على البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية والتحديث التشغيلي والفني لنظام الصوت وأنظمة التيار الخفيف والأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي الشريف ومرافقه، وذلك وفق أحدث التقنيات المتوافرة عالمياً.
وقال "السديس": صدور الموافقة الكريمة يشمل تطوير أنظمة الصوت والتكييف والتحكم الآلي في مشاريع المسجد النبوي ومواقف السيارات ومباني الخدمات.
وأضاف: الموافقة السامية تجسّد ما قامت عليه القيادة بكل ما يتعلق بالحرمين وقاصديهما، ويحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على متابعة المشروعات الكبرى التي تصب في مصلحة الأمة الإسلامية، والتأكيد على أهمية تطويرها الدؤوب في جميع المحافل والمناسبات.
وأكد حرص رئاسة الحرمين، على إجراء الدراسات والبحوث العلمية كافة ضمن إطار منهجي واضح ورفع توصياتها للمقام السامي، والتي تمس في المقام الأول خدمة ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم وسلامتهم لأداء مناسكهم.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبدالرحمن السديس
المقام السامي يوافق على البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية للمسجد النبوي الشريفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-10
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، من المدينة المنوّرة، موافقة المقام السامي على البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية والتحديث التشغيلي والفني لنظام الصوت وأنظمة التيار الخفيف والأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي الشريف ومرافقه، وذلك وفق أحدث التقنيات المتوافرة عالمياً.
وقال "السديس": صدور الموافقة الكريمة يشمل تطوير أنظمة الصوت والتكييف والتحكم الآلي في مشاريع المسجد النبوي ومواقف السيارات ومباني الخدمات.
وأضاف: الموافقة السامية تجسّد ما قامت عليه القيادة بكل ما يتعلق بالحرمين وقاصديهما، ويحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على متابعة المشروعات الكبرى التي تصب في مصلحة الأمة الإسلامية، والتأكيد على أهمية تطويرها الدؤوب في جميع المحافل والمناسبات.
وأكد حرص رئاسة الحرمين، على إجراء الدراسات والبحوث العلمية كافة ضمن إطار منهجي واضح ورفع توصياتها للمقام السامي، والتي تمس في المقام الأول خدمة ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم وسلامتهم لأداء مناسكهم.
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
12:39 PM
السديس: تشمل نظام الصوت والأنظمة الكهروميكانيكية وفق أحدث التقنيات العالمية
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، من المدينة المنوّرة، موافقة المقام السامي على البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية والتحديث التشغيلي والفني لنظام الصوت وأنظمة التيار الخفيف والأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي الشريف ومرافقه، وذلك وفق أحدث التقنيات المتوافرة عالمياً.
وقال "السديس": صدور الموافقة الكريمة يشمل تطوير أنظمة الصوت والتكييف والتحكم الآلي في مشاريع المسجد النبوي ومواقف السيارات ومباني الخدمات.
وأضاف: الموافقة السامية تجسّد ما قامت عليه القيادة بكل ما يتعلق بالحرمين وقاصديهما، ويحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على متابعة المشروعات الكبرى التي تصب في مصلحة الأمة الإسلامية، والتأكيد على أهمية تطويرها الدؤوب في جميع المحافل والمناسبات.
وأكد حرص رئاسة الحرمين، على إجراء الدراسات والبحوث العلمية كافة ضمن إطار منهجي واضح ورفع توصياتها للمقام السامي، والتي تمس في المقام الأول خدمة ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم وسلامتهم لأداء مناسكهم.
، المقام السامي يوافق على البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية للمسجد النبوي الشريف ،
المصدر : الخليج 365
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