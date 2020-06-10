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سجّلت فلسطين اليوم إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة أريحا والأغوار، وست حالات تعافٍ في محافظتَي القدس والخليل.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: الإصابة الجديدة هي لسيدة 54 عاماً، وانتقلت إليها العدوى من قريبتها التي تسكن بئر السبع وزارتها في أريحا، مشيرة إلى أن حالات التعافي الجديدة، سجلت 5 منها في بيت أولا بمحافظة الخليل، وحالة واحدة من كفر عقب، لترتفع بذلك حصيلة حالات التعافي إلى 565، ما نسبته 85.3 % من مجمل الإصابات المسجلة.
وأضافت: حصيلة الإصابات المسجلة حتى اليوم ارتفعت إلى 662 إصابة، بينها 320 إصابة في محافظة القدس، و272 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية.
ولفتت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات النشطة تبلغ 92 حالة، بينها 23 في مدينة القدس، و19 في محافظة الخليل، و16 في قلقيلية، 4 في جنين، وحالتان في أريحا، 28 في قطاع غزة.فلسطين فيروس كورونا الجديد
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 12:49 PM
تعافي 6 مرضى وإجمالي حالات الشفاء 565فلسطين تعلن تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا"
سجّلت فلسطين اليوم إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة أريحا والأغوار، وست حالات تعافٍ في محافظتَي القدس والخليل.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: الإصابة الجديدة هي لسيدة 54 عاماً، وانتقلت إليها العدوى من قريبتها التي تسكن بئر السبع وزارتها في أريحا، مشيرة إلى أن حالات التعافي الجديدة، سجلت 5 منها في بيت أولا بمحافظة الخليل، وحالة واحدة من كفر عقب، لترتفع بذلك حصيلة حالات التعافي إلى 565، ما نسبته 85.3 % من مجمل الإصابات المسجلة.
وأضافت: حصيلة الإصابات المسجلة حتى اليوم ارتفعت إلى 662 إصابة، بينها 320 إصابة في محافظة القدس، و272 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية.
ولفتت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات النشطة تبلغ 92 حالة، بينها 23 في مدينة القدس، و19 في محافظة الخليل، و16 في قلقيلية، 4 في جنين، وحالتان في أريحا، 28 في قطاع غزة.
، فلسطين تعلن تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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