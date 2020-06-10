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اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن العشرات من عصابات المستوطنين اليهود تجوّلوا في أرجاء المسجد، ونفّذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات قبل مغادرتهم من باب السلسلة.المسجد الأقصى فلسطين
من باب المغاربة.. عصابات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصىوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-10
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن العشرات من عصابات المستوطنين اليهود تجوّلوا في أرجاء المسجد، ونفّذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات قبل مغادرتهم من باب السلسلة.
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
12:58 PM
نفّذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات وسط حراسة قوات الاحتلال
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن العشرات من عصابات المستوطنين اليهود تجوّلوا في أرجاء المسجد، ونفّذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات قبل مغادرتهم من باب السلسلة.
، من باب المغاربة.. عصابات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ،
المصدر : الخليج 365
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