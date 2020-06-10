، من باب المغاربة.. عصابات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفّذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات وسط حراسة قوات الاحتلال

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن العشرات من عصابات المستوطنين اليهود تجوّلوا في أرجاء المسجد، ونفّذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات قبل مغادرتهم من باب السلسلة.المسجد الأقصى فلسطين