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النتائج خلال 12 ساعة.. المختبر الهوائي" يستقبل 6 آلاف عينة بالمدينة المنورة

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يستقبل "المختبر الهوائي" بالمدينة المنورة يومياً عينات الفحص العشوائي ضمن الجهود الهادفة للحدّ من انتشار فيروس كوورنا المستجد .

وأفاد مدير إدارة المختبرات بصحة المدينة المنورة الدكتور عمر الحازمي أن وتيرة العمل في المختبر الهوائي تسير بشكل انسيابي منذ بدء تشغيله الأسبوع الماضي لدعم الجهود الصحية وإجراءات المسح الميداني اليومية لمواجهة جائحة ، مبيناً أن المختبر استقبل ما يقارب 6 آلاف عينة منذ بدء تشغيله الأسبوع الماضي وحتى أمس .

وبين أنه جرى فحص العينات وإظهار نتائجها في وقت وجيز، مضيفاً أن العينات ترد يومياً إلى المختبر الهوائي وبشكل تصاعدي, فيما تبلغ القدرة الاستيعابية للمختبر ما يقارب 10 آلاف عينة يومياً يمكن استقبالها وفحصها, ويمثّل مرحلة أولى في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ، ويعمل بواسطة نظام الربط الإلكتروني مع الجهات الصحية, للوصول إلى المصابين وعزلهم، تمهيداً لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في المنشآت الطبية.

وأضاف الحازمي أن المختبر الهوائي يستقبل العينات من مركز الفحص الموسّع وكذلك من المختبر الاقليمي بالمنطقة بصفة يومية, ليتم فحصها بواسطة أجهزة الفحص الحديثة يباشرها كوادر وطنية مؤهلة , مبيناً أن المركز شكّل نقلة نوعية في إجراءات الفحص والرصد وإظهار النتائج خلال 12 ساعة.

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