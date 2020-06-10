شكرا لقرائتكم خبر عن "توكلنا" يوضح آلية طلب تصاريح التنقل لطلبة "التحصيلي" والان نبدء بالتفاصيل

أوضح تطبيق "توكلنا" أن هيئة تقويم التعليم هي من تتولى توفير تصريح تنقل للطلبة وأن التطبيق سيوفر تصريح للسائق عند الحاجة. وقال عبر تغريدة على "تويتر": الطالب الذي لديه اختبار تحصيلي أو قدرات سوف تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب طلب تصريح تنقل له، وسيظهر لدى الطالب عبر التطبيق، ويمكن للطالب عند الحاجة لسائق طلب تصريح مؤقت لسائق مرة واحدة فقط لكل تصريح مع التقيد بتعليمات وزارة الداخلية.

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