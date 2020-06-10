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انحصار الأمطار على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان والباحة
متابعات الخليج 365 - عسير
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.
وتوقع المسند في تغريدة له عبر تويتر، تراجع الحالة الماطرة في جبال السروات اليوم، كما قد تنحصر الحالة الماطرة على أجزاء من قمم مرتفعات عسير وجازان والباحة، وتوقع أيضًا أن تتشكل السحب على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والرياض.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً وفرصة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.
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