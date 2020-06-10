أخيرًا سوني تطرح PS5 غدًا الخميس.. إليك السعر المتوقع 

2020-06-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

من المقرر أن تكشف شركة سوني Sony عن مستقبل علامتها التجارية بلايستيشن 5 غدًا الخميس، بعد تأجيل الحدث سابقًا لأكثر من مرة، وهو ما يروي عطش اللاعبين في كل مكان.

وفي حين تم إصدار وحدة التحكم الجديدة وتقنيتها في وقت سابق من عام 2020، فلا تزال التفاصيل عن PS5 شحيحة وهو ما أثار العديد من الشائعات، إليك المعلومات المؤكدة حتى الآن من الجيل الجديد:

موعد الإصدار:

من المقرر أن تكشف سوني النقاب عن PS5 يوم الخميس 11 يونيو الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي (12 صباحًا بالتوقيت السعودي)، وحينها ستعلن الشركة أيضًا عن تاريخ إصدار 2020 للمستهلكين.

سعر PS5:

من المتوقع أيضًا أن يتم الكشف عن تفاصيل سعر الجهاز ولكن التكهنات الحالية تشير إلى أن وحدة التحكم ستبدأ من 500 دولار على الأقل، بحسب بلومبرغ؛ لأن إنتاجها مكلف جدًا.

توافق PS5 مع الإصدارات السابقة:

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انتشرت كثير من الشائعات عن أن PS5 يتوافق مع كثير من إصدارات PS4، لكن مارك سيرني، المهندس الرائد في PS5 قال إن وضع وتصميم رقاقة وحدة تحكم تسمح بذلك هو أمر مكلف للغاية.

تصميم PS5:

تم تسريب عدة صور للتصميم، ويبدو كالصورة التالية:

جهاز التحكم:

أطلقت سوني اسم DualSense على وحدة التحكم الجديدة، وهو خروج عن المسمى التقليدي للوحدات السابقة باسم DualShock، ومن المحتمل أن تكون تقنية وحدة التحكم نفسها مختلفة جدًا مما يجعلها تجربة أكثر متعة.

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