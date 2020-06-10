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469 إصابة جديدة بـ كورونا في البحرين
متابعات الخليج 365 - متابعة
تشهد بعض الدول العربي تصاعدًا في عدد الإصابات المسجلة يوميًا، فيما تشهد بلدانٌ عربية أخرى أعداد إصابات متدنية جدًا في إشارة إلى قرب نهاية الوباء فيها، كما تستمر أغلب الدول العربية بتسجيل حالات تعاف يومية من كورونا، بينما تشهد بعضها حالات وفاة بالمرض.
وأعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأضافت الوزارة أنها سجلت تعافي 503 حالات إضافية من كورونا، ما يعرف العدد الإجمالي للمتعافين إلى 11109.
يذكر أن البحرين شهدت في المجمل 29 حالة وفاة بسبب كورونا.
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