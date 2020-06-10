- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم انقطاع الإنترنت يحرم طلاب بعض قرى أحد رفيدة من الاختبار التحصيلي! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
انقطاع الإنترنت يحرم طلاب بعض قرى أحد رفيدة من الاختبار التحصيلي!
أكد أهالي وسياح أن خدمات الاتصالات في تلك المناطق صفر
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحدرفيدة
شكا مواطنون وسياح من غياب الشبكة وانقطاعها وضعف الإنترنت للشركات الثلاث موبايلي وزين وstc، في عدة قرى ومواقع سياحية منها قرية الهجلة والخنق وضور الطحين وجوف آل الشواط جنوب شرق محافظة أحد رفيدة.
وأكد حسين بن قمشع الشواطي، أحد سكان قرية الهجلة آل الشواط، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن هناك معاناة مع شركات الاتصالات الثلاث، حيث إنها منذ تأسيسها لم يستفد الأهالي من الخدمات التي تقدمها تلك الشركات سواء في قريتهم أو القرى المجاورة مما جعلهم في عزلة، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في حرمان أبناءه من الاختبار التحصيلي عن بعد خلال أزمة فيروس كورونا المستجد والتي أجبرت الكثير من الطلاب في القرى على استخدام الإنترنت ولكن انقطعت الشبكة والإرسال قبل رفع الأجوبة ولم يفتح معهم الموقع إلا بعد مضي نصف ساعة من الوقت!
وناشد الشواطي المسؤولين في هذه الشركة وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بالنظر فيما لحقهم من ضرر ولأبنائهم من الحرمان من دخول الاختبار التحصيلي الذي يعتبر مستقبلهم بسبب تقصير الشركات وتدني خدماتها المقدمة للمواطنين في القرى التي يقدر عدد سكانها بنحو 20 ألف نسمة.
وعن المتنزهين من السياح، قال سلطان آل دشان في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن قرية الهجلة من أجمل القرى السياحية التي يأتي إليها الناس للتنزه بين المزارع الخضراء خلال الصيف ولكن للأسف تفاجأ بعدم وجود إنترنت في هواتفهم وانقطاع الشبكة.
أما محمد القحطاني فأكد أنه لم يرَ أجمل من هذا المكان للتنزه مع عائلتي بين المزارع والأودية الخلابة ولكن خدمات الاتصالات “صفر”، مطالباً بزرع عدد من الأبراج على الرغم من وجود برج كالهيكل لكنه لا يعمل في القرية ولا يخدم القرى المجاورة.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع الإنترنت يحرم طلاب بعض قرى أحد رفيدة من الاختبار التحصيلي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.