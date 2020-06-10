انقطاع الإنترنت يحرم طلاب بعض قرى أحد رفيدة من الاختبار التحصيلي!

2020-06-10

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحدرفيدة

شكا مواطنون وسياح من غياب الشبكة وانقطاعها وضعف الإنترنت للشركات الثلاث موبايلي وزين وstc، في عدة قرى ومواقع سياحية منها قرية الهجلة والخنق وضور الطحين وجوف آل الشواط جنوب شرق محافظة أحد رفيدة.



وأكد حسين بن قمشع الشواطي، أحد سكان قرية الهجلة آل الشواط، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن هناك معاناة مع شركات الاتصالات الثلاث، حيث إنها منذ تأسيسها لم يستفد الأهالي من الخدمات التي تقدمها تلك الشركات سواء في قريتهم أو القرى المجاورة مما جعلهم في عزلة، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في حرمان أبناءه من الاختبار التحصيلي عن بعد خلال أزمة فيروس كورونا المستجد والتي أجبرت الكثير من الطلاب في القرى على استخدام الإنترنت ولكن انقطعت الشبكة والإرسال قبل رفع الأجوبة ولم يفتح معهم الموقع إلا بعد مضي نصف ساعة من الوقت!

وناشد الشواطي المسؤولين في هذه الشركة وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بالنظر فيما لحقهم من ضرر ولأبنائهم من الحرمان من دخول الاختبار التحصيلي الذي يعتبر مستقبلهم بسبب تقصير الشركات وتدني خدماتها المقدمة للمواطنين في القرى التي يقدر عدد سكانها بنحو 20 ألف نسمة.

وعن المتنزهين من السياح، قال سلطان آل دشان في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن قرية الهجلة من أجمل القرى السياحية التي يأتي إليها الناس للتنزه بين المزارع الخضراء خلال الصيف ولكن للأسف تفاجأ بعدم وجود إنترنت في هواتفهم وانقطاع الشبكة.

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أما محمد القحطاني فأكد أنه لم يرَ أجمل من هذا المكان للتنزه مع عائلتي بين المزارع والأودية الخلابة ولكن خدمات الاتصالات “صفر”، مطالباً بزرع عدد من الأبراج على الرغم من وجود برج كالهيكل لكنه لا يعمل في القرية ولا يخدم القرى المجاورة.

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