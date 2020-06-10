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أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا وصل إلى 195939 حالة.
وأكد المركز في بيان له من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن إجمالي حالات التعافي بلغ 86 ألفاً و69 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 5334 حالة.
وأشار إلى أن منطقة شمال إفريقيا سجلت 56315 حالة إصابة، وسجل جنوب القارة 53749 حالة، فيما سجلت دول شرق إفريقيا 22740 إصابة، ووسط القارة 20688 حالة، فيما سجل الغرب 42447 إصابة.فيروس كورونا الجديد
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 11:50 AM
إجمالي حالات التعافي بلغ 86 ألفاً و69 حالة والوفيات 5334القارة السمراء تتخطى حاجز الـ 195 ألف مُصاب بكورونا
أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا وصل إلى 195939 حالة.
وأكد المركز في بيان له من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن إجمالي حالات التعافي بلغ 86 ألفاً و69 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 5334 حالة.
وأشار إلى أن منطقة شمال إفريقيا سجلت 56315 حالة إصابة، وسجل جنوب القارة 53749 حالة، فيما سجلت دول شرق إفريقيا 22740 إصابة، ووسط القارة 20688 حالة، فيما سجل الغرب 42447 إصابة.
، القارة السمراء تتخطى حاجز الـ 195 ألف مُصاب بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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