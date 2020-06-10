شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الأمطار على بعض مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع خبير الأرصاد وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني اليوم الأربعاء انحسار الحالة الممطرة نواحي مناطق عسير وجازان خاصة المرتفعات. توقع خبير الأرصاد وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني اليوم الأربعاء انحسار الحالة الممطرة نواحي مناطق عسير وجازان خاصة المرتفعات. كما توقع نشاط الرياح من متوسطة الى شبه قوية على طول الساحل الغربي والشمالية وجنوب الشرقية مع غبار . وتشهد بعض مناطق المملكة خلال الأيام الحالية تقلبات في الطقس كهطول الأمطار مع رياح وأتربة على مناطق أخرى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأمطار على بعض مناطق المملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.