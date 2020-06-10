شكرا لمتابعة خبر عن طرح 9 سدود أمام المستثمرين والمستأجرين في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة 9 سدود في عسير أمام المستثمرين أو المستأجرين ، وذلك لإقامة مشروعات مختلفة بالمنطقة . طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة 9 سدود في عسير أمام المستثمرين أو المستأجرين ، وذلك لإقامة مشروعات مختلفة بالمنطقة . وأفادت مصار أن الوزارة سمحت بإقامة مشروعات ترفيهية ومقاهي ومطاعم ومتنزهات أمام السدود او مشروعات تحلية المياه . جاء ذلك ضمن خطة الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين وزيادة الناتج الوطني بالمنطقة .

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