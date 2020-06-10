شكرا لمتابعة خبر عن مساجد الأفلاج المعتمدة لإقامة صلاة الجمعة المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

استعدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج لصلاة الجمعة بعد غد بفتح 22 مسجد بجانب الجوامع أمام المصلين وذلك لتقليل أعداد المصلين في كل مسجد وجامع تطبيقاً للتباعد الإجتماعي للحد من انتشار الوباء .

ومن المقرر إقامة صلاة الجمعة في المساجد التالية : مسجد آل جايز في السيح الشمالي ، مسجد الحزم في السيح الجنوبي ، مسجد الغبة بحي آل غصاب في الأحمر ، مسجد الصناعية في الأحمر، مسجد آل فهد بحي الحرجة في الأحمر، مسجد آل شليش في البديع الشمالي ، مسجد مطيران حارة آل فراس في البديع الجنوبي ، مسجد نزوى في البديع الجنوبي.

بالإضافة إلى : مسجد النخيل في حي النخيل بليلى، مسجد أبو بكر الصديق في حي الصالحية بليلى ، مسجد أحمد بن حنبل في حي الغربية بليلى، مسجد الإمام البخاري في حي الغربية بليلى، مسجد العباس في حي الصالحية بليلى، مسجد الإحسان في حي الملك فهد بليلى، مسجد شريفة الحمدان بجوار مركز ليلى ، مسجد أبو هريرة -رضي الله عنه- مقابل مركز الفيصل.

كما ستقام صلاة الجمعة في مساجد : الشرقي في حي الجفيدرية بليلى ، آل بشر في حي الخالدية بليلى ، محمد بن سعود في حي الدوائر بليلى ، جامعة الأمير سطام في إسكان الجامعة ، مسجد آل جريس في مركز الصغو ، مسجد عبدالله الفالح في حي الملك فهد بليلى.