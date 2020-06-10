شكرا لمتابعة خبر عن شروط خروج الأقل من 15 عامًا بدون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا، اليوم الأربعاء، شروط خروج الأطفال الأقل من 15 سنة دون تصريح، خلال فترة منع التجول.
وأوضح التطبيق، أن ذلك يستلزم 3 شروط؛ هي: أن يكون مع قريب من الدرجة الأولى، وأن يكون مع قريبه تصريح، بجانب وجود ما يثبت القرابة، وذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين عبر تويتر قال فيه: " سلام عليكم.. طلبت تصريح تموين طارئ من توكلنا ومعي مرافق يشمله التصريح؛ علمًا بأنه ابني وعمره 15 سنة " .
ومن جانبه، رد التطبيق: " كل فرد في المركبة عمره 15 سنة وأكثر يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل وساري المفعول عبر تطبيق (توكلنا)، ويجب الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.. نتمنى لك دوام الصحة والعافية " .
وتابع: " ومن عمره أقل من 15 سنة عند الضرورة، يمكنه الخروج بتصريح أو بدون (اختياري) مع قريب بشرط أن يكون القريب أبًا/أمًّا أو جدًّا/جدة أو أخًا/أختًا أو عمًّا/عمة أو خالًا/خالةً، ووجود تصريح للقريب وما يثبت القرابة أثناء الخروج مع التقيد بتعليمات وزارة الداخلية.. نتمنى لك دوام الصحة والعافية " .
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