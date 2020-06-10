شكرا لمتابعة خبر عن توفير أجهزة البيع الذاتي للكمامات والمعقمات بمطار الملك خالد الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الأربعاء توفير أجهزة البيع الذاتي للكمامات والمعقمات للمسافرين . أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الأربعاء توفير أجهزة البيع الذاتي للكمامات والمعقمات للمسافرين . وأوضح أنها ستكون متوفرة في صالة السفر الداخلية " 5 " أمام الجميع ، وذلك تسهيلاً للحصول عليها ضمن الإجراءات الوقائية . وكانت الهيئة العامة للطيران قد اعلنت استئناف الرحلات الداخلية في مطلع يونيو الجاري بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الإحترازية .

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