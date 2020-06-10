شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني ينفي شائعة تحذيره من تعبئة خزان الوقود بالكامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت هيئة مكافحة الشائعات ما تردد عن تحذير الدفاع المدني من خطر تعبئة كامل خزان الوقود في الصيف، موضحة بان الشائعة تصدر مع كل بداية صيف.

واوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم عبدالله العرابي الحارثي بان ما تم تناقله حول خطر تعبئة كامل خزان الوقود بسبب حرارة الشمس غير صحيح.

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وأردف الحارثي بأن هذة المعلومات لم تصدر من الإدارة العامة للدفاع المدني والخاصة بالسيارات تضمن بقاء 2%من سعة الوقود خالية بعد امتلائه بالكامل مع العلم بان التمدد الذي يحدث مع ارتفاع درجة الحرارة بسيط ولا يؤدي لانفجار خزان الوقود.