شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كلمات مؤثرة من زملاء الراحل الدكتور عادل العثمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، عن مقطع فيديو مؤثر يضم كلمات مؤثرة من زملاء الراحل الدكتور عادل العثمان، استشاري الأمراض المعدية ونائب رئيس قسم الباطنة للجودة وسلامة المرضى في الشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني.

وعلق حساب الوزارة عبر موقع التدوين الصغير تويتر، على مقطع الفيديو، قائلًا: " رحل وقد زرع محبته في قلوب من حوله الدكتور عادل العثمان في ذمة الله استشاري الأمراض المعدية ونائب رئيس قسم الباطنة للجودة وسلامة المرضى في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والذي وافته المنية إثر أزمة قلبية " .

وأوضح زملاء الدكتور الراحل، إنه كان على قدر عال من المسؤولية والتواقع ومحبًا لمرضاه وزملائه ويحترم الجميع والجميع يحبونه، كما أنه كان مرجعًا لزملائه في المهنة، فضلًا عن كونه دائمًا بشوشًا والابتسامة لا تفارقه.