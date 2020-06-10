الصحة العالمية تختار بحثا لطلاب مبتعثين من بين 20 ألف بحث حول الجائحة

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الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى): اختارت منظمة الصحة العالمية، بحثا لطلاب من المملكة مبتعثين للدكتوراه في جامعات بريطانية وذلك من بين 20 ألف بحث علمي، في فيروس اختارت منظمة الصحة العالمية، بحثا لطلاب من المملكة مبتعثين للدكتوراه في جامعات بريطانية وذلك من بين 20 ألف بحث علمي، في فيروس كورونا ، حيث اعتمدت المنظمة البحث في 3 تقارير علمية. وقال قائد فريق البحث الدكتور جابر سعود القحطاني، أن الباحثين من طلاب الدكتوراه في بريطانيا شاركوا مع نخبة من البريطانيين من تخصصات عدة لدراسة معدل الانتشار والشدة والوفيات المرتبطة بمرض الانسداد الرئوي المزمن والتدخين لدى مرضى كوفيد-19، وذلك لعدم وجود أي دراسات علمية سابقه تبين المخاطر المحتملة من تفاقم الحالات والوفيات المحتملة التي يسببها فايروس كورونا على المرضى والمدخنين. وأوصى أعضاء الفريق المرضى بوضع خطط فعالة لضمان الوقاية من كورونا كاستخدام الرعاية الصحية عن بعد مع مرضى التنفس الرئوي المزمن لضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة والحد من الاتصال المباشر، مع حملات التوعية للإقلاع عن التدخين. Advertisements

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