شكرا لمتابعة خبر عن وزير العدل يحذر المحامين من استغلال منصات التواصل للضغط على الرأي العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه وزير العدل رئيس الهيئة وجه وزير العدل رئيس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني رسالة للمحامين مؤكداً على ضرورة مشاركتهم في رفع وعي المجتمع وعدم نشر المعلومات المغلوطة المضللة . وحذر "الصمعاني "خلال ورشة عمل حول" تمكين قطاع المحاماه " من استغلال مواقع التواصل الإجتماعي للضغط المجتمعي والتضليل بالمعلومات ، مؤكداً أن المخالف سيتعرض للمساءله لمخالفته قواعد المهنة . وحول العقود والإلتزامات التي تأثرت بالجائحة ، أكد " الصمعاني " أن العمل جاري لإعتماد قواعد موضوعية لمعالجتها وتعزيز التفاوض والتسوية وتحديد سلطة القاضي والمحكمة لهذه الإلتزامات .

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