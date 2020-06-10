«الأرصاد»: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا وفرصة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

تنبيهات الأرصاد: هطول أمطار على 3 مناطق خلال ساعات

تنبيهات «الأرصاد»: أمطار على نجران والباحة.. وأتربة في أجواء تبوك

الأرصاد تنبه لأمطار رعدية على الباحة ونجران ورياح نشطة على تبوك

الأرصاد: أمطار رعدية على نجران وعسير وجازان