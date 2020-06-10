الفرصة مهيأة لهطول أمطار على جازان وعسير والباحة
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا وفرصة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
اقرأ أيضًا:
تنبيهات الأرصاد: هطول أمطار على 3 مناطق خلال ساعات
تنبيهات «الأرصاد»: أمطار على نجران والباحة.. وأتربة في أجواء تبوك
الأرصاد تنبه لأمطار رعدية على الباحة ونجران ورياح نشطة على تبوك
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد»: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.