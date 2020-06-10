تطبيق «توكلنا»: 3 شروط لخروج الأقل من 15 عامًا بدون تصريح

أوضح تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًّا؛ أن خروج الأطفال الأقل من 15 سنة دون تصريح، خلال فترة منع التجول؛ يستلزم 3 شروط؛ هي: أن يكون مع قريب من الدرجة الأولى، وأن يكون مع قريبه تصريح، بجانب وجود ما يثبت القرابة.

جاء ذلك ردًّا من التطبيق على استفسار أحد المواطنين قال فيه: «سلام عليكم.. طلبت تصريح تموين طارئ من توكلنا ومعي مرافق يشمله التصريح؛ علمًا بأنه ابني وعمره 15 سنة».

وأجاب التطبيق عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» قائلًا: « كل فرد في المركبة عمره 15 سنة وأكثر يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل وساري المفعول عبر تطبيق (توكلنا)، ويجب الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.. نتمنى لك دوام الصحة والعافية».

وأضاف التطبيق: «ومن عمره أقل من 15 سنة عند الضرورة، يمكنه الخروج بتصريح أو بدون (اختياري) مع قريب بشرط أن يكون القريب أبًا/أمًّا أو جدًّا/جدة أو أخًا/أختًا أو عمًّا/عمة أو خالًا/خالةً، ووجود تصريح للقريب وما يثبت القرابة أثناء الخروج مع التقيد بتعليمات وزارة الداخلية.. نتمنى لك دوام الصحة والعافية».

و«توكلنا» هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق، بين التطبيق –عبر إنفوجراف نشره على حسابه بتويتر– أن اختيار مقر السكن بدقة عند التسجيل، يتيح للمواطن الاستفادة من كل خصائص ومزايا التطبيق.

ويتيح التطبيق منح التصاريح التالية:

– تصريح تموين داخل الحي: يمكن الاستفادة منه في فترة السماح بالتجول داخل الحي خلال منع التجول الكلي.

– تصريح تموين طارئ: يمكن الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجول في مناطق المنع الكلي والجزئي 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى.

– تصريح عمل: يصدر عن جهات العمل، ويظهر لك في التطبيق.

– تصريح مؤقت لسائق: وهو خاص بأصحاب تصاريح العمل.

– تصريح موعد طبي: يصدر عن المنشآت الصحية ويظهر لك في التطبيق.

– تصريح رياضة المشي: سيكون متاحًا في وقت لاحق، ويمنح تصريحًا لمدة ساعة واحدة في اليوم (داخل الحي).

– تصريح الحالات الإنسانية: سيكون متاحًا في وقت لاحق، وهو للتنقل داخل وخارج المدن.

أما الخدمات التي يقدمها التطبيق، فتشمل التالي (وكلها ستكون متاحة في وقت لاحق):

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– العزل المنزلي من خلال الربط بالأساور الذكية بدلًا من العزل في المحاجر الصحية.

– طلب سيارة إسعاف.

– عرض مخالفات منع التجول والاعتراض عليها.

– التحذير من الاقتراب من المخالطين أو المصابين بكورونا.

– الكشف الذاتي لمن ظهرت عليه علامات اشتباه إصابة كورونا.

– الإبلاغ عن حالات کسر التجول.

– المساعد الافتراضي.

إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى المتنوعة والمتميزة.

وأشار التطبيق، إلى أنه لا يعطي «مخالفة آلية عند تجاوز المستخدم الوقت المسموح بالتطبيق (انتهاء مدة التصريح).

وينصح المواطنين، لصحتهم وسلامتهم، بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة؛ حتى لا يصابوا بفيروس كورونا أو يكونوا سببًا في نقله إلى الغير، كما ينصحهم بالالتزام بتعليمات وزارة الداخلية؛ كي لا يكونوا عُرضة للعقوبات النظامية من قبل الجهات الأمنية المختصة في نقاط التفتيش المتعددة والمتغيرة.

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