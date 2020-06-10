أكثر من 23 ألف مستفيد من خدمات مستشفى أُحد العام بالمدينة المنورة

قدم مستشفى أُحد العام بالمدينة المنورة خدماته لعدد 23788 مراجعًا، وذلك خلال الأربعة أشهر الماضية من عام 2020م، وأوضحت (صحة المدينة المنورة) أنَّ قسم الطوارئ استقبل 59041 حالة، فيما استفاد 23788 مراجعًا من الخدمات الطبية التي قدَّمتها العيادات الخارجية في العديد من التخصصات الطبية.

كما تمَّ عمل 527 تدخلًا جراحيًّا، وإجراء 670 عملية جراحية لليوم الواحد، و498831 فحصًا مخبريًّا، مضيفة أن إجمالي المرضى المنوَّمين بلغ 3661 مريضًا، فيما استقبلت عيادات العيون أكثر من 3118 حالة خلال الفترة نفسها، كما تمَّ تسجيل 390 حالة ولادة .