بالفيديو.. «هدف» يوضح خطوات دخول المستخدمين في بوابة «طاقات»

نشر صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، (فيديوجراف) يوضح طريقة وخطوات دخول البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد في سبيل دعم التحول الرقمي وتيسيرًا على المستفيدين.

وأوضح من خلال صفحته الرسمية على موقع «تويتر» أنه يمكن للمستفيدين وعملاء الصندوق دخول بوابة «طاقات» عبر بوابة «نفاذ» دون الحاجة إلى إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ«طاقات» من خلال عدة خطوات؛ هي:

الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل عبر الرابط www.taqat.sa، ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد للدخول على نظام أبشر، وبعدها إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمستفيدين.

يذكر أن النفاذ الوطني الموحد هو مبادرة وطنية من مركز المعلومات الوطني بالمملكة لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية.

ويهدف مشروع النفاذ الوطني الموحد إلى إيجاد نظام وطني تحت إدارة مركز المعلومات الوطني، تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة الهوية الرقمية، وإصدار «هوية إثبات إلكترونية» للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية، وإيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة تضمن ألا يستخدم الهوية المصدرة من النظام إلا الشخص المعني الذي لا يحق لغيره استخدام هويته الرقمية؛ وذلك باستخدام أكثر من عامل في عملية دخول النظام لتحقيق مستوى عالٍ في المصادقة أو التسجيل.

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