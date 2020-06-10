النيابة العامة تطلق منصة للمحامين تتيح 5 خدمات

أطلق النائب العام، الشيخ سعود المعجب، منصّة للمحامين السعوديين، تتيح مجموعة من الخدمات الخاصة بهم عن بُعد، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك للمحامين الذين يحملون رخصة مزاولة مهنة المحاماة أو المحامين الدوليين المرخصّين لمزاولة المحاماة داخل السعودية.

وتتيح المنصّة خدمات عدة للمحامين: تقديم الطلبات، والاستعلام عن القضايا، وخدمة الإبلاغ عند مباشرة عضو النيابة العامة لإجراءات التحقيق عبر الرسائل النصية، ورفع الدفوع والاعتراضات وإرفاق المستندات اللازمة، وكذلك طلب زيارة للعضو المختصّ أو رئيس الدائرة.

وكشف الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طريقة التسجيل والتي جاءت كالآتي:

- الدخول لموقع النيابة العامة الإلكتروني.

- طلب إنشاء حساب محامٍ.

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- استقبال رسالة باستلام الطلب.

- معالجة الطلب من قبل المختصين.

- ورود رسالة تأكيد للحساب.

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