أخبار السعودية في 24 ساعة.. تمديد مهلة تصحيح الأسلحة غير النظامية.. ووالدة إعلامي جازان الغريق تروي لحظاته الأخيرة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الثلاثاء، حيث ألقت شرطة الرياض القبض على 6 مقيمين تورطوا في سرقة مواد تجميل من أحد المستودعات، فيما كشفت وزارة الصحة آخر تطورات استخدام دواء «هيدروكسي كلوروكوين» لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد– 19» في المملكة.

وإلى التفاصيل:

مجلس الوزراء يعتمد 15 قرارًا.. تفويضات وتعيينات وترقيات جديدة

عَقَدَ مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعَه عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأوضح وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس اعتمد 15 قرارًا تضمنوا تفويضات وتعيينات جديدة.

لمدة عام.. «الداخلية» تمدد مهلة تصحيح أوضاع الأسلحة الفردية والذخيرة غير النظامية للمواطنين

أعلنت وزارة الداخلية تمديد مهلة السماح بترخيص المواطنين، الذين بحوزتهم أسلحة وذخائر فردية غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 17 شوال 1441هـ.

البنوك السعودية: 3 إجراءات عملية لمواجهة «الرسائل المجهولة»

حثَّت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عملاء البنوك على اتباع الإجراءات اللازمة بشأن الرسائل مجهولة المصدر التي تردهم؛ كونها رسائل احتيالية، كما نصحت اللجنة عملاء البنوك بتجاهلها تمامًا وعدم التفاعل أو التجاوب معها وحذفها فورًا من البريد الإلكتروني؛ حيث تنطوي هذه الرسائل في حقيقتها على احتيال ماليّ سعيًا للإيقاع بعملاء البنوك.

وزارة الصحة: شرط يعيد «هيدروكسي كلوروكوين» للبروتوكول العلاجي لكورونا

كشفت وزارة الصحة آخر تطورات استخدام دواء «هيدروكسي كلوروكوين» لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في المملكة، وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، أنَّ دواء «هيدروكسي كلوروكوين» وغيره من الأدوية تراجعه اللجان المعنيّة بهذا الشأن، وحينما توجد إشارات بشأن سلامته ستُعيد استخدامه وهو من ضمن البروتوكول العلاجي.

وزارة الصحة: تسجيل 3.288 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 783

كشفت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 3.288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى108.571، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1815، ما يرفع الإجمالي إلى 76.339، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 783 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.

حصيلة كورونا الأسبوعية بالمملكة: 234 وفاة و19560 إصابة و10 آلاف متعافٍ

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 19560 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الأخير، وأشار متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، إلى تسجيل10 آلاف حالة شفاء من كورونا، وكذلك 234 حالة وفاة بالفيروس في الأسبوع الأخير، كما تم تسجيل 1686 حالة حرجة.

الصحة بعد «الإجراءات الاحترازية»: هناك مناطق تحتاج لمزيد من التقيد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا،، الثلاثاء، آخر تطورات الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، والتي تسير وفقًا لتقييم مستمر ومتابعة الالتزام بالسلوكيات الصحية المطلوبة، مشيرًا إلى أنّه توجد مناطق بحاجة لمزيد من الجهد والالتزام والتقيد بالسلوكيات الصحية لضمان القوة والقدرة على التحكم والانتشار بشكل أفضل.

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وزارة الصحة عن استخدام الكمامات: مراحل مواجهة كورونا تغيّرت

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، إنَّ التوصيات بشأن وضع الكمامة تغيرت عن المراحل الماضية، وبين أنّه حينما كان انتشار المرض محدودًا، ركزت معظم المراكز المعنية على مواصفات معينة للكمامات للمرضى والحالات المشتبه بإصابتها، وأشار إلى أن التوصيات العالمية حاليًا بشأن استخدام الكمامات تؤكد ضرورتها؛ لمنع الرزاز وتقليل انتشار المرض وتلك «توصية مهمة»، خلال المرحلة الحالية.

التعليم توزع الكتب الدراسية للإدارات «بخطة زمنية» تراعي الإجراءات الاحترازية

تواصل وزارة التعليم تسليم الكتب الدراسية لإدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة للعام الدارسي 1442هـ، مؤكدة أن توزيع الكتب الدراسية يتم وفق خطة زمنية للتوزيع، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا استعدادًا للعام الدراسي 1442هـ، بما يضمن بداية جادّة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة.

شرطة الرياض: ضبط 6 مقيمين تورطوا في سرقة مواد تجميل من مستودع

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنّ الجهات الأمنية تمكّنت من إلقاء القبض، الثلاثاء، على6 مقيمين تورطوا في سرقة مواد تجميل من مستودع.

والدة الإعلامي علي حكمي «غريق جازان» تبوح بتفاصيل الأيام الأخيرة

روت والدة الإعلامي الشاب علي حكمي، قصة رحيل ابنها غرقًا في بحر جازان، يوم الجمعة الماضية، بعد أن وثّق جماليات أمواج البحر وقت هطول الأمطار، وقالت: «ابني لم يتجاوز عامه الـ25، ولديه شقيق و3 أخوات.. كان محبًّا للفعاليات والمشاركة في المهرجانات وتقديم الاحتفالات المتنوعة.. منذ عامين يذهب إلى جازان للمشاركة في إدارة الفعاليات هناك»

ووفق والدة الحكمي كانت آخر كلماته عبر حسابه الشخصي على «سناب شات» عن الرحيل دون وداع قائلًا: «سنرحل يومًا دون وداع، سنترك خلفنا كل ما نريد وما لا نريد، ذلك هو الرحيل البعيد؛ لذا اللهم ارزقنا حُسن الحياة وحُسن الرحيل وارزقنا بمن يدعو لنا بعد الموت».

الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

أعربت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعها هبوب رياح مثيرة للأتربة وهطول أمطار رعدية، اليوم الأربعاء، في ثماني مناطق بالمملكة، مشيرة إلى أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية يستمر تأثيره على مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك»، وأجزاء من منطقتي «الجوف والحدود الشمالية»، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا والفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق «جازان، وعسير، والباحة».

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