السعودية اليوم / "الأرصاد": أتربة مُثارة وتدني في مدى الرؤية على محافظات الليث والقنفذة ورابغ



جدة 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات الليث, والقنفذة, ورابغ, قد تتسبب في تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.

// انتهى //

10:26ت م

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