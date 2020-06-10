

حائل 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتب سموه بقصر أجا أمس رجل الأعمال حمود الرضيمان لتبرعه للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل "رفاق" بعقارات تقدر بأربعة ملايين ريال.

وقدم سمو أمير المنطقة شكره وتقديره لرجل الأعمال لمبادرته في الوقف الخيري للأيتام، منوهاً بالأثر الإيجابي الذي ينعكس في التكاتف الاجتماعي واستشعار المسؤولية الاجتماعية من رجال الأعمال تجاه المنطقة وأبنائها.

من جهته عبر الرضيمان عن امتنانه لسمو أمير المنطقة على استقباله ودعمه وتحفيزه، واصفاً التبرع باليسير تجاه الوطن المعطاء، وأن للوطن حق على رجال الأعمال.

// انتهى //

10:01ت م

0014





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير حائل يستقبل رجل الأعمال حمود الرضيمان لتبرعه بأربعة ملايين لجمعية الأيتام بالمنطقة "رفاق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.