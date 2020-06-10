السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 318 إصابة جديدة بكورونا



برلين 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

سجّلت ألمانيا اليوم 318 إصابة مؤكدة بفيروس

وذكر معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه سجّل 18 حالة وفاة بالفيروس ليصبح إجمالي عدد الوفيات 8729.

// انتهى //

09:05ت م

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برلين 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسسجّلت ألمانيا اليوم 318 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 184861 حالة.وذكر معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه سجّل 18 حالة وفاة بالفيروس ليصبح إجمالي عدد الوفيات 8729.// انتهى //09:05ت م0011

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