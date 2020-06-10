يستهدف 10 آلاف متدرب ..تدشين " إعداد " للتدريب بجامعة حائل

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وأشاد سمو أمير منطقة حائل بالدور الذي تقدمه جامعة حائل في تأهيل وتطوير القدرات لأبناء المنطقة بما يخدم مصلحتهم ومصلحة المنطقة، مؤكداً سموه على تنوع البرامج التدريبية التي بلغت 39 برنامجاً شملت كل فئات المجتمع من رجال وسيدات وطلاب وحتى الأطفال لإكسابهم مهارات وقدرات في حياتهم وأعمالهم، مشيراً إلى أن البرنامج هذا العام هو النسخة الثالثة التي روعي فيها تطوير نوعية البرامج التي تخدم المجتمع وسوق العمل بالتدريب عن بعد خلال فترة الصيف.
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