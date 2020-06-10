شكرا لقرائتكم خبر عن يستهدف 10 آلاف متدرب ..تدشين " إعداد " للتدريب بجامعة حائل والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أمس عبر الإتصال المرئي برنامج سموّه " إعداد " للتدريب وتطوير القدرات بجامعة حائل ويستهدف 10 آلاف متدرب من مختلف الفئات العمرية بأكثر من 500 ساعة تدريبية عن بعد وتنظمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة.

وأشاد سمو أمير منطقة حائل بالدور الذي تقدمه جامعة حائل في تأهيل وتطوير القدرات لأبناء المنطقة بما يخدم مصلحتهم ومصلحة المنطقة، مؤكداً سموه على تنوع البرامج التدريبية التي بلغت 39 برنامجاً شملت كل فئات المجتمع من رجال وسيدات وطلاب وحتى الأطفال لإكسابهم مهارات وقدرات في حياتهم وأعمالهم، مشيراً إلى أن البرنامج هذا العام هو النسخة الثالثة التي روعي فيها تطوير نوعية البرامج التي تخدم المجتمع وسوق العمل بالتدريب عن بعد خلال فترة الصيف.