مواطنون ينعون الممرضة نجود الخيبري بعد وفاتها بسبب كورونا

2020-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى مواطنون الممرضة نجود الخيبري التي توفيت أمس الثلاثاء في المدينة المنورة إثر إصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وبحسب ما ذكر معلقون على موقع تويتر، صباح اليوم، كانت نجود الخيبري تعمل ممرضة في مستشفى أحد في منطقة المدينة المنورة وأصيبت بفيروس كورونا وتوفاها الله مساء أمس.

وقدمت الجمعية السعودية للتمريض ومنسوبوها، العزاءَ إلى عائلة نجود الخيبري، داعين الله لها أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

Advertisements

كما قدم مواطنون ومقيمون تعازيهم عبر تويتر، لذوي الممرضة نجود الخيبري، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.

وأكد البعض أنه لا أحد سلم من المرض لا ممرض أو دكتور، ويجب عدم التهاون مع الفيروس لأن ذلك يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع.

وقدموا شكرهم لأبطال الصحة على تضحياتهم التي تعتبر أكبر دافع لهم بالالتزام أكثر، مشددين على أن المجتمع لن ينسى تضحية نجود الخيبري والقطاع الصحي.



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19