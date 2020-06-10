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ما حكم الانحناء في الصلاة لأخذ شيء من الأرض؟
يجب أن يُصلي الفرد قائمًا إن كان يستطيع
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم، حكم الانحناء في الصلاة لأخذ شيء من الأرض.
وقال الشيخ المصلح خلال حواره إلى برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة الرسالة، إنه لا يجوز على المصلي الانحناء في الصلاة لأخذ شيء سقط منه، مشدداً على أن القيام ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة من غير قيام.
وأكد أستاذ الفقه بجامعة القصيم أنه يجب أن يُصلي الفرد قائماً إن كان يستطيع، حيث أُسقط وجوب القيام في حالة العجز في صلاة الفروض، أما إذا سقط من المُصلي شيئاً فلا يجب أن ينحني ليأخذه فهنا يخرج عن حد القيام وذلك لا يجوز وتُبطل صلاته.
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