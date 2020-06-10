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شكرا لقرائتكم سبب النقص الكبير في مبلغ دعم حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سبب النقص الكبير في مبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365
أكد البرنامج أنه نتيجة المراجعة الدورية لأسعار الطاقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد حساب متابعات الخليج 365 على العديد من الاستفسارات بشأن نقص مبلغ الدعم المخصص لشهر يونيو والذي بدأ إيداعه في حسابات المستفيدين مع الساعات الأولى اليوم الأربعاء.
وتفاعل البرنامج مع تساؤلات مواطنين أكدوا أن مبلغ الدعم انخفض بشكل كبير وصل إلى 400 ريال بالنسبة إلى بعضهم، على الرغم من أن أحد المستفيدين الشاكين أكد أنه رزق بمولود وتمت إضافته ورغم ذلك انخفض مبلغ دعمه لهذا الشهر.
وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، إن الدعم المقدم من البرنامج يتغير بناءً على الارتفاع والانخفاض نتيجة المراجعة الدورية لأسعار الطاقة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي: هنا.
ويتم صرف دعم حساب متابعات الخليج 365 بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.
وجاء من ضمن التعديلات التي أقرها حساب الموطن إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.
كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألّا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.
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