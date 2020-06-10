شكرا لقرائتكم أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-10 أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة اليوم متابعات الخليج 365 - الرياض تُعلن شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، المراجعة الشهرية لأسعار البنزين لشهر يونيو الجاري، وذلك عبر موقعها الرسمي على الرابط التالي: (هنا). وكانت أسعار البنزين خلال شهر مايو الماضي قد شهدت انخفاضًا على النحو الآتي: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر. Advertisements بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر. وقالت أرامكو في وقت سابق إن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين ستكون شهرية بدلًا من ربع سنوية، ويكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.



تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.