إغلاق كافة المحال التجارية في حي الهميلة بعد مخالفتها الاحترازات

2020-06-10

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

أغلقت بلدية محافظة خميس مشيط كافة المحال التجارية في حي الهميلة بعد أن رصدت عدداً من مخالفات الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي أقرتها الجهات المختصة للحد من تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).

وتمثلت المخالفات في إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها أو عدم توفير وقياس لدرجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المحال وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام؛ أو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وواصلت بلدية خميس مشيط متابعتها لخطط الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس إذ طهرت أكثر من 10 آلاف موقع بما فيها كافة أحياء المحافظة وشوارعها فبلغ طول الشوارع المعقمة 35 كلم و28 رصيفًا و51 موقعًا للصرافة.

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كما عقمت البلدية 6200 متر لوجهات المحلات و65 مبنى حكومياً وأكثر من 110 محطات وقود وقرابة 4 آلاف حاوية نفايات، كما نفذت البلدية جولات ميدانية لتفكيك التكتلات العمالية والسعي للمحافظة على بروتوكول التباعد الاجتماعي.

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