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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 318 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184861 حالة.
ووفق "رويترز"، ذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 18 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8729.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 09:02 AM
روبرت كوخ: عدد حالات الوفاة بلغت 8729 حالةألمانيا تسجل 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 318 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184861 حالة.
ووفق "رويترز"، ذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 18 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8729.
، ألمانيا تسجل 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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