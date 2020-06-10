، بر الصين الرئيسي يسجل 3 حالات جديدة بكورونا و5 دون أعراض ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ عدد الإصابات فيها 83046 بينما بقيت الوفيات عند 4634

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء: إن البر الرئيسي الصيني سجل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وخمس حالات دون أعراض.

ووفق "رويترز"، أضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات المؤكدة الجديدة قادمة من الخارج. وسجل البر الرئيسي في اليوم السابق ثلاث حالات مؤكدة و21 حالة دون أعراض.

وبلغ عدد الإصابات في البر الرئيسي 83046؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد