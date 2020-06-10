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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، تسجيل 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي إلى 1162 إصابة.
وقال مدير الصحة العمومية والمنسق الوطني لمواجهة كورونا سيدي ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي: "سجلت 139 حالة شفاء، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدتين؛ وهو ما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 61 حالة وفاة".فيروس كورونا الجديد
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 08:29 AM
ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1162موريتانيا: 58 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، تسجيل 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي إلى 1162 إصابة.
وقال مدير الصحة العمومية والمنسق الوطني لمواجهة كورونا سيدي ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي: "سجلت 139 حالة شفاء، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدتين؛ وهو ما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 61 حالة وفاة".
، موريتانيا: 58 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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