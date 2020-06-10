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أعلنت السلطات الصحية الأسترالية عدم تسجيل أي حالة إصابة مجتمعية بفيروس كورونا في أستراليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ وصول تفشي الفيروس إلى الذروة في شهر مارس الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة الفيدرالية الأسترالية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا وصل إلى 7267 إصابة تعافى منها 6720 شخصاً دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية حيث ما زال عدد الوفيات عند 102 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد أستراليا
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 08:28 AM
خلال الـ 24 ساعة الماضيةلأول مرة.. أستراليا: إصابات فيروس كورونا صفر
أعلنت السلطات الصحية الأسترالية عدم تسجيل أي حالة إصابة مجتمعية بفيروس كورونا في أستراليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ وصول تفشي الفيروس إلى الذروة في شهر مارس الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة الفيدرالية الأسترالية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا وصل إلى 7267 إصابة تعافى منها 6720 شخصاً دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية حيث ما زال عدد الوفيات عند 102 حالة وفاة.
، لأول مرة.. أستراليا: إصابات فيروس كورونا صفر ،
المصدر : الخليج 365
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