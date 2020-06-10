- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4516 إصابة مؤكدة.
وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء 1402 من الفحوص؛ مشيرًا إلى أن حوالى 1654 مصابًا يوجدون حاليًا في المستشفيات.
وأشار البيان إلى تسجيل 2699 حالة شفاء؛ مقابل 51 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 08:28 AM
أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4516 إصابة مؤكدة.
وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء 1402 من الفحوص؛ مشيرًا إلى أن حوالى 1654 مصابًا يوجدون حاليًا في المستشفيات.
وأشار البيان إلى تسجيل 2699 حالة شفاء؛ مقابل 51 حالة وفاة.
، السنغال: 89 إصابة جديدة بكورونا.. و2699 حالة شفاء و51 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر السنغال: 89 إصابة جديدة بكورونا.. و2699 حالة شفاء و51 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.