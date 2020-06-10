- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أُعدمت هولندا عشرات الآلاف من أمهات وصغار حيوان المينك باستخدام الغاز في مزرعة في مدينة دي مورتل جنوب البلاد، بسبب مخاوف من أن ينقل عدد منها أصيب بفيروس كورونا المرض إلى البشر.
وكشفت الحكومة الهولندية في مايو الماضي عن حالتَي إصابة بشريتين مصدرهما حيوانات مريضة وهما الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفيروس من حيوان لإنسان منذ بدء التفشي في الصين.
وقدّر مسؤول في الهيئة المعنية بالإشراف على عملية الإعدام في هولندا، أن إجمالي الحيوانات التي سيتم التخلص منها سيصل إلى 300 ألف من صغار المينك و75 ألفاً من الأمهات في المزارع العشر التي ظهرت بها العدوى، إضافة إلى التقصي عن أربع حالات محتملة أخرى.فيروس كورونا الجديد
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 08:27 AM
باستخدام الغاز في مزرعة في مدينة دي مورتلبسبب مخاوف من كورونا.. هولندا تعدم مئات الآلاف من حيوانات المينك
أُعدمت هولندا عشرات الآلاف من أمهات وصغار حيوان المينك باستخدام الغاز في مزرعة في مدينة دي مورتل جنوب البلاد، بسبب مخاوف من أن ينقل عدد منها أصيب بفيروس كورونا المرض إلى البشر.
وكشفت الحكومة الهولندية في مايو الماضي عن حالتَي إصابة بشريتين مصدرهما حيوانات مريضة وهما الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفيروس من حيوان لإنسان منذ بدء التفشي في الصين.
وقدّر مسؤول في الهيئة المعنية بالإشراف على عملية الإعدام في هولندا، أن إجمالي الحيوانات التي سيتم التخلص منها سيصل إلى 300 ألف من صغار المينك و75 ألفاً من الأمهات في المزارع العشر التي ظهرت بها العدوى، إضافة إلى التقصي عن أربع حالات محتملة أخرى.
، بسبب مخاوف من كورونا.. هولندا تعدم مئات الآلاف من حيوانات المينك ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مخاوف من كورونا.. هولندا تعدم مئات الآلاف من حيوانات المينك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.