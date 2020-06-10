شكرا لقرائتكم خبر عن قناة MBC تعيد نشر اللقطات الفاضحة للفنانة ياسمين صبري في برنامج "رامز مجنون رسمي" : طلبت الحمام وقالت انها تكره زوجها .. وصرخت "احيييييه" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ١٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٣٤ صباحاً (الخليج 365_متابعات)
اعادت قناة MBCمصر لقطات من حلقة الفنانة ياسمين صبري في برنامج رامز مجنون رسمي التي تم اذاعتها في شهر رمضان الماضي .
وتظمن الفيديو ابرز المواقف المحرجة والمضحكة التي تعرضت لها الفنانة ياسمين صبري خلال الحلقة التي حققت اعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب .
وكانت ابرز المواقف المحرجة هو طلب الفنانة ياسمين صبري الذهاب للحمام ، وصياحها بكلمة احييييه ، اما المضحك فهو قولها ان رامز جلال افضل نجم بالعالم ، وقولها لزوجها احمد ابو هشيمة انها تكرهه .
وكانت قناة MBC قد بثت حلقة الفنانة ياسمين صبري بداية شهر رمضان الماضي ، واحدثت الحلقة نقله نوعية وارتفاع كبير بنسبة المشاهدين للبرنامج الذي استمر حتى تاريخ 27 رمضان .
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