شكرا لمتابعة خبر عن " حساب المواطن " يوضح سبب نقص الدعم المقدم للشهر الجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أجاب برنامج حساب المواطن على استفسار بشأن سبب نقص الدعم للمستفيدين خلال شهر يونيو الجاري. أجاب برنامج حساب المواطن على استفسار بشأن سبب نقص الدعم للمستفيدين خلال شهر يونيو الجاري. وأوضح البرنامج، أن الدعم المقدم يتغير بناءَا على الارتفاع والانخفاض نتيجة المراجعة الدورية لأسعار الطاقة. وطلب " حساب المواطن " من صاحب الاستفسار أن يستخدم حاسبة الدعم التقديرية من هــــنـــــــا ،لمعرفة قيمة الاستحقاق.

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