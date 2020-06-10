شكرا لمتابعة خبر عن مودل شهيرة تخالف أنظمة المملكة بالإعلان عن مكملات غذائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): خالفت مودل شهيرة بموقع التواصل " سناب شات " أنظمة المملكة، بإعلانها عن منتجات صحية ومكملات غذائية. خالفت مودل شهيرة بموقع التواصل " سناب شات " أنظمة المملكة، بإعلانها عن منتجات صحية ومكملات غذائية. واعتبر متابعو المودل تصرفها تحديًا لقرار منع التسويق لهذه المنتجات، خاصة وأن أكثر متابعينها من المراهقين الذين قد يستخدمون تلك المنتجات بدون أي توعية. وناشد متداولو المقطع وزارة الصحة والجهات المختصة بالتدخل واتخاذ الإجراء اللازم.

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