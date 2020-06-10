الشيخ “السليمان”: يجوز لمن يعتقد أنه مصاب بـ”كورونا” عدم الصلاة في المسجد

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أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان بجواز عدم الصلاة في المسجد لمن يعتقد أنه مصاب بـ”كورونا”، خشية نقل العدوى إلى المصابين.
وقال السليمان، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن بعض المصابين بالمرض قد لا يبالون بغيرهم ويذهبون إلى المسجد ويصلون وهم يعلمون أنهم ربما يتسببون في نقل العدوى لغيرهم، ويحتجون في ذلك بالتوكل على الله.
وأضاف: نرد على مثل هؤلاء بقول الله عز وجل: “إن الله كان بكم رحيما”، “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”.
كما استشهد السليمان بالحديث النبوي الذي رواه أبو هريرة: “فر من المجذوم كما تفر من الأسد”، وبقول النبي ﷺ “إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها”.
وأكد انه يجب الالتزام بما يفرضه ولاة الأمر في هذا الجانب وبما يقررونه من تعليمات.
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