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كشف تسريب جديد تفاصيل حوار دار بين حمد بن خليفة، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وسأل “القذافي”، ابن خليفة، قائلا: “ليش مهادنين السعودية.. أيه السبب؟”، فيرد عليه قائلا: “ليس مهادنة بمعنى مهادنة.. احنا جينا في موضوع كيف نصلح بينهم وبين سوريا”. Advertisements وأضاف: احنا نهادنهم حتى تمشي مخططاتنا ما هو زي ما أنت فاهم. من جهته، علق المعارض القطري خالد الهيل، قائلا: “هذا التسريب يبين خبث نظام قطر ومراوغتهم المستمرة.. دائما أقول إن نظام قطر يتمسكن حتى يتمكن والثقة فيهم معدومة لذلك رسالة إلى جماعة #الصلح_خير ترا جربوهم قبل وعطوهم فرص ولم يصدقوا!”





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تسريب جديد بين حمد بن خليفة والقذافي يفضح خططه تجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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